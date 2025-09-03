Schaltete Kind den Herd ein? Feuerwehreinsatz in Bodelshausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Zu einem Küchenbrand sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagabend zu einem Mehrfamilienhaus in der Altenhoferstraße ausgerückt. Dort war kurz nach 20.30 Uhr ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Toaster in Brand geraten. Möglicherweise war der Herd zuvor von einem Kind eingeschaltet worden.

Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Ein erwachsener Bewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst, der mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 16 Kräften vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt und konnten wieder in das Haus zurückkehren, das bis auf die betroffene Wohnung bewohnbar blieb. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 40.000 Euro. (pol)