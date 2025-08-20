Schüsse am Nürtinger ZOB - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Einsatzkräfte der Polizei sind am Montagabend zum Nürtinger ZOB in die Bahnhofstraße ausgerückt. Das teilte die Polizei mit. Mehrere Anrufer hatten gegen 22.10 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen 15 bis 20 Jugendlichen am Treppenaufgang in Richtung Oberboihinger Straße gemeldet, bei der von einem der Beteiligten offenbar drei Schüsse abgegeben wurden. Anschließend waren alle Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung befanden sich keine Personen mehr vor Ort. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten in der Rümelinstraße ein 17- und ein 18-Jähriger kontrolliert werden, die sich hinter einem dortigen Imbisswagen versteckt hielten. Eigenen Angaben zufolge waren die beiden infolge der Schussabgaben vom ZOB geflüchtet. Inwieweit sie zuvor an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein könnten, bedarf weiterer Ermittlungen. Diese hat das Polizeirevier Nürtingen aufgenommen. Zeugen, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (pol)