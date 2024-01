Schüler finden mehrere hundert Euro Bargeld an Münsinger Bushaltestelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Vier Schüler haben am Mittwochmorgen an einer Bushaltestelle in Münsingen einen nicht alltäglichen Fund gemacht. Sie trauten sie ihren Augen kaum, als sie gleich mehrere hundert Euro an Bargeld entdeckten, die jemand dort offenbar verloren hatte.

Dann verhielten sich die vier vorbildlich und riefen den Polizeinotruf. Die Polizisten nahmen das Geld entgegen und konnten später sogar den Eigentümer ausfindig machen und die Scheine übergeben. Wie ihnen das gelungen ist, wollten die Beamten auf Nachfrage des GEA aber nicht verraten.

Allerdings verrieten sie, dass der glückliche Besitzer den ehrlichen Findern einen Finderlohn in Aussicht gestellt hat. (GEA)