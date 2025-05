Rottenburg: Flammen in der Küche

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Zum Brand in einer Küche sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagnachmittag in die Keuperstraße nach Ergenzingen gerufen worden. Gegen 15.30 Uhr hatte eine Hausbewohnerin den Notruf gewählt, nachdem sich in der Küche Papier und Abfall entzündet hatten und zu brennen begannen.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in der Folge selbstständig das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr löschte nach ihrem Eintreffen rasch die offenen Flammen ab. Diese hatten jedoch bereits die Küchenwände rußgeschwärzt. Zum Brandschaden liegen derzeit noch keine Informationen vor. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand durch einen auf dem Müll abgelegten heißen Gegenstand entstanden sein. Neben 28 Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch fünf Angehörige des Rettungsdienstes vorsorglich vor Ort gekommen. (pol)