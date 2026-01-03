Rottenburg: Autofahrer rutscht bei Glätte und mit falschen Reifen in geparkten BMW

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Eisglätte sowie verschiedene Reifenarten an einem Pkw Renault Twingo waren ursächlich für einen Unfall, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Poststraße ereignet hat. Den Angaben des 19-jährigen Fahrzeuglenkers zufolge hatte dieser aufgrund der witterungsbedingten Glätte nicht rechtzeitig bremsen können. In der Folge war er mit seinem Renault seitlich in den geparkten BMW einer ebenfalls 19-jährigen Frau gerutscht.

Im Rahmen einer technischen Überprüfung des Verursacherfahrzeugs wurde durch die Streifenbesatzung festgestellt, dass an dem Renault sowohl Allwetterreifen als auch Winterreifen und Sommerreifen montiert waren. Einer der Allwetterreifen unterschritt zudem die gesetzliche Mindestprofiltiefe und wies noch einen Riss seitlich der Karkasse des Reifens auf. Der Schaden an dem Verursacherfahrzeug wird mit 1.500 Euro beziffert, an dem geparkten BMW ist ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstanden.

Nach Beendigung der Unfallaufnahme wurde dem Renault-Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Zudem erwarten ihn nun neben der Schadensregulierung mehrere kostenträchtige Ordnungswidrigkeitenanzeigen. (pol)