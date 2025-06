Rollerfahrer (75) und Sozia (70) bei Unfall in Tübingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Motorrollerlenker und seine Mitfahrerin haben am Freitagvormittag infolge eines Unfalls leichte Verletzungen erlitten. Der 75-jährige Rollerfahrer geriet kurz nach elf Uhr auf der Hegelstraße in Fahrtrichtung Schlossbergtunnel vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach links, prallte gegen die dortigen Schutzplanken und kam anschließend zu Fall. Der Senior und seine 70 Jahre alte Sozia wurden mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Roller wird auf mehrere hundert Euro beziffert. (pol)