Rollcontainer in Bodelshausen angezündet - Supermarkt beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Zum Brand mehrerer Paletten und mit Kartonagen gefüllter Rollcontainer mussten die Rettungskräfte am Sonntagmittag in die Rottenburger Straße in Bodelshausen ausrücken. Gegen 13 Uhr bemerkten Zeugen das Feuer im Bereich der Warenannahme des dortigen Supermarktes und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Sie konnte die Flammen rasch löschen und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Durch die Hitze wurden jedoch die Hauswand sowie die Überdachung des Supermarktes und die Rollcontainer in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 25.000 Euro. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, dass möglicherweise Kinder das Feuer verursacht haben könnten. Bislang nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 zu melden.