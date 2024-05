Rettungsheli fliegt schwer verletzten Müllwerker von Münsingen in Klinik

Beim Rettungseinsatz in Münsingen waren Notfallhelfer sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort. Dieser brachte den schwer verletzten Müllwerker in eine Klinik.

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Schwere Verletzungen hat ein 49-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Münsingen erlitten. Der Mann war als Angehöriger der Müllentsorgung gegen 11.15 Uhr im Nelkenweg tätig, als ihn der von seinem 52-jährigen Kollegen gelenkte Lkw erfasste und er unter den Mülllaster geriet. Der Schwerverletzte musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. In die Unfallermittlungen der Verkehrspolizei wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter einbezogen. (pol)