Raub auf Reutlinger Bahnhofskiosk - Täter geflüchtet

REUTLINGEN. Das Kriminalkommissariat Reutlingen ermittelt derzeit aufgrund eines Raubdelikts, welches sich am Mittwochabend im Bahnhofsgebäude in Reutlingen ereignet hat. Gegen 19.15 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass eine Mitarbeiterin des dortigen Bahnhofskiosks überfallen worden sei. Durch die erste eintreffende Streifenbesatzung konnte daraufhin die unverletzt gebliebene 25-jährige Kiosk-Angestellte angetroffen werden. Der Täter war hier bereits über den Listplatz in unbekannte Richtung geflüchtet. Ersten Erkenntnissen zu Folge war die 25-Jährige durch den Täter zuvor in einen Nebenraum gedrängt und gefesselt worden. Anschließend forderte der Täter von der Geschädigten die Öffnung eines Tresors und der Kasse. Nachdem er letztendlich einen größeren Bargeldbetrag erbeuten konnte, flüchtete der Täter aus dem Bahnhofsgebäude, bevor sich die Mitarbeiterin befreien konnte. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der flüchtige Täter nicht mehr festgestellt werden. Dieser wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, dunkle Haare, braune Augen, breit gebaut, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug der Mann ein blau-weißes T-Shirt. Die Kriminalpolizei übernahm noch vor Ort die Ermittlungen. (pol)