Raubüberfall auf Schnellimbiss in Reutlinger Mittnachtstraße

REUTLINGEN. Samstagnacht ist es in einem gastronomischen Betrieb in der Mittnachtstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Gegen 23 Uhr betrat ein 28-jähriger Mann den Schnellimbiss, verwickelte den 37-jährigen Inhaber in ein Streitgespräch und forderte Geld. Dieser zog seine 30-jährige Mitarbeiterin hinzu, welche vom 28-Jährigen unvermittelt gewürgt und hierdurch leicht verletzt wurde.

Als sich die Angestellte mit der Hilfe von Unbeteiligten vom Würgegriff befreien konnte, nahm der Mann einen Wetzstahl und verlieh seiner Forderung erneut Nachdruck. Daraufhin händigte ihm der Inhaber der Gaststätte einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus, was allerdings nicht dazu führte, dass der Täter die Räumlichkeiten verließ. Er wurde durch Polizeikräfte im Imbiss angetroffen und widerstandslos festgenommen.

Nach Beendigung der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (pol)