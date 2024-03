Radfahrerin wird in Münsingen angefahren und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag von einem Auto angefahren und verletzt worden. Kurz vor 15 Uhr fuhr ein 74 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes rückwärts aus einem Grundstück auf die Straße Im Badstuhl und erfasste mit seinem Wagen eine von links kommende, 66-jährige Radlerin. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden und musste aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (pol)