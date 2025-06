Radfahrer erleidet schwere Verletzungen in Rottenburg

Sanitäter brachten den Radler in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

ROTTENBURG. Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Rottenburg erlitten. Der 26 Jahre alte Radler war gegen 17.20 Uhr auf einem Fußgängerweg in Richtung Dätzweg unterwegs und wollte auf Höhe von Gebäude 8 die Fahrbahn überqueren. Hierbei kollidierte er mit dem Saab eines 64 Jahre alten Mannes, der von der Schadenweilerstraße herkommend unterwegs war.

Der 26-Jährige wurde von seinem Fahrrad abgewiesen und stürzte über das Auto. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle musste er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf über 6.000 Euro. (pol)