Radfahrer bei Unfall nahe Grafenberg verletzt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug »Unfall« steht vor einem Blaulicht auf der Straße.

GRAFENBERG. Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend auf der B 313 an der Abzweigung nach Tischardt ereignet. Ein 47-Jähriger befuhr gegen 18.15 Uhr mit einem Opel Vectra die Bundesstraße von Nürtingen herkommend in Richtung Grafenberg. Beim Linksabbiegen in Richtung Tischardt kam es zur Kollision mit der entgegenkommenden Mercedes-Benz A-Klasse eines 45 Jahre alten Mannes.

Durch den Zusammenstoß zog sich die Beifahrerin in dem Wagen des 47-Jährigen Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 14.000 Euro geschätzt.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zur Schuldfrage aufgenommen. Beide Fahrer gaben an, bei Gelb über die Ampel gefahren zu sein. Gegen 20 Uhr war die B 313 wieder frei befahrbar. (pol)