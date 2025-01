Bitte aktivieren Sie Javascript

HENGEN. In Zainingen, Römerstein und Hengen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Stromausfall gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand führte ein 59-Jähriger gegen 16.15 Uhr in Verlängerung der Straße Hochsträß bei Zainingen Baggerarbeiten durch und beschädigte hierbei eine Stromleitung.

Das berichtet die Polizei. Informationen über Sachschäden infolge des Stromausfalls liegen bislang nicht vor. Rund eine Stunde später war die Störung behoben. (pol)