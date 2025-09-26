Polizistin wird in Rottenburg attackiert und muss ins Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Rottenburg gegen eine 37-Jährige, die am Donnerstagabend in der Saint-Claude-Straße eine Polizeibeamtin angegriffen und verletzt hat.

23.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil in der Saint-Claude-Straße, Ecke Bayardweg eine augenscheinlich an den Beinen verletzte und möglicherweise auch verwirrte Frau aufgefallen war. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf die 37-Jährige. Bei der nachfolgenden Überprüfung und Identitätsfeststellung griff die Frau unvermittelt eine Beamtin an und schlug nach ihr, weshalb sie zu Boden gebracht werden musste. Auch gegen die nachfolgende Gewahrsamnahme setzte sie sich heftig zur Wehr, beleidigte die Polizeibeamten und spuckte nach ihnen.

Im weiteren Verlauf konnten in den mitgeführten Sachen der Frau Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden, die am Donnerstagvormittag in einer sozialen Einrichtung in Tübingen gestohlen worden waren. Dort war die 37-Jährige bereits aufgefallen, weil sie nicht witterungsentsprechend bekleidet und mit einer kunstblutähnlichen Farbe an Armen und Beinen beschmiert war.

Durch die Widerstandshandlungen wurde eine Polizeibeamtin so schwer verletzt, dass sie nachfolgen im Krankenhaus behandelt werden musste und ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Die Frau wurde in der Folge in eine Fachklinik eingeliefert und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)