Polizisten in Hirrlingen angegriffen - Polizeihund beißt Angreifer

HIRRLINGEN. Wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands muss sich seit Donnerstagabend ein Mann aus Hirrlingen im Kreis Tübingen verantworten. Der Polizei zufolge wurde gegen 19.30 Uhr eine randalierende Person an der Ecke Alb-/Wagnerstraße mitgeteilt. Vor Ort trafen die Beamten einen 37-Jährigen an und wollten diesen kontrollieren.

Dieser griff hierbei unvermittelt einen Polizisten an und leistete im Anschluss erheblichen Widerstand. Nur durch den Einsatz eines Polizeihundes konnte der Mann überwältigt werden. Der 37-Jährige wurde hierbei von dem Hund in den Arm gebissen. Zur Wundversorgung wurde der Mann im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Im Anschluss musste er aufgrund seines offenbar psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik eingeliefert werden. (pol)