Polizei zieht in Münsingen Autofahrer mit über drei Promille aus dem Verkehr

MÜNSINGEN. Ein erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehender Autofahrer ist am Mittwochabend im Münsinger Stadtteil Dottingen aus dem Verkehr gezogen worden, teilte die Polizei mit. Eine Streife des Polizeireviers Münsingen hielt gegen 21 Uhr den Volvo eines 58-Jährigen auf Höhe einer Bushaltestelle in der Reutlinger Straße an. Bereits beim Herantreten an den Pkw schlug den Beamten eine Alkoholfahne des Fahrers entgegen. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über drei Promille. Nach einer Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein aushändigen. (pol)