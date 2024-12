Polizei sucht nach mutmaßlichem Exhibitionisten aus Zug nach Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am frühen Dienstagmorgen in einem Zug in Richtung Tübingen gekommen. Das teilt die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Unbekannte gegen 5 Uhr in der Regionalbahn, als er kurz vor dem Halt in Reutlingen an seinem Glied manipuliert haben soll.

Eine ebenfalls noch unbekannte Reisende informierte den Triebfahrzeugführer des Zuges über den Vorfall, der kurze Zeit später die Bundespolizei hierüber informierte. Die Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen als älteren, grauhaarigen Mann. Die Bundespolizei sucht wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Insbesondere die unbekannte Reisende wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0711870350 zu melden. (pol)