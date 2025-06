Polizei fahndet nach Exhibitionisten, der Frau in Reutlingen belästigt hat

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen fahndet nach einem 20 bis 30 Jahre alten Mann, der am Montagabend eine Joggerin bei den Seen im Bereich Markwasen belästigt hat. Das teilt die Polizei mit. Die Frau war dort kurz nach 22 Uhr auf dem parallel zur Schlattwiesenstraße verlaufenden Weg am Seeufer unterwegs, als ihr auf Höhe der dortigen Brücke der Unbekannte mit heruntergelassener Hose entgegenkam. Der Mann soll dabei masturbiert haben. Die Joggerin lief daraufhin weiter und erstattete am Dienstagnachmittag Anzeige. Der Mann war zwischen Anfang 20 und Ende 30 Jahre alt, etwa 165 bis 175 Zentimeter groß und schlank. Zudem hatte er einen Vollbart. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen. (pol)