Polizei ertappt Farbschmierer in Reutlingen

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung müssen sich ein 19-Jähriger, ein 20-Jähriger und ein 27-Jähriger verantworten. Diese wurden am Dienstagabend laut Polizei auf frischer Tat ertappt, als sie eine Brücke in der Straße Obere Auchtert mit Farbspray beschmiert haben. Gegen 23.50 Uhr alarmierten Zeugen, die die drei jungen Männer bei ihrem Treiben beobachtet hatten, die Polizei. Alle drei konnten im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung noch am Tatort gefasst und die mitgeführte Spraydose beschlagnahmt werden. Das Trio sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen und dürfte zudem für die zu erwartenden Kosten der Beseitigung geradestehen müssen. (pol)