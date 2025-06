Polizei ermittelt: Auf Jungentoilette an Reutlinger Schule wurde gezündelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einer Brandstiftung am Mittwochmorgen in der Toilette einer Schule in der Sonnenstraße hat das Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 8.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem es in der Jungentoilette zu einem Brand gekommen war. Das teilt die Polizei mit. Die Schule wurde umgehend geräumt.

Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Wie sich herausstellte, war eine Klopapierrolle in einer der Toilettenkabinen in Brand gesetzt worden. Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte durch einen Schulbegleiter vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und fünf Sanitätern vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Schulbetrieb konnten wenig später wiederaufgenommen werden. (pol)