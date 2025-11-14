Polizei beschlagnahmt Softair-Gewehr in Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt das Polizeirevier Rottenburg gegen einen 23-Jährigen. Am Donnerstagabend, kurz vor 21 Uhr, wurde der Polizei eine verdächtige Wahrnehmung im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Vor Ort stellte eine Streife mehrere Personen fest, die beim Anblick der Beamten sofort flüchteten. Nach kurzer Verfolgung konnte der 23-Jährige gestellt und kontrolliert werden. Dabei warf er ein mitgeführtes Gewehr neben sich auf den Boden. Da er sich weigerte, seine Personalien anzugeben, wurde er zunächst auf die Polizeidienststelle gebracht und dort nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Das Gewehr, bei dem es sich um eine Luftdruck-Waffe handelte, wurde beschlagnahmt. (pol)