Ofen fängt in Grabenstetter Wohnung Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRABENSTETTEN. Feuerwehr und Polizei sind am Freitagvormittag zu einem gemeldeten Ofenbrand in einem Wohngebäude in die Sankt-Catharina-Straße gerufen worden. Durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, konnte zwar kein offenes Feuer, jedoch ein stark rauchender Pelletofen im Inneren des Gebäudes festgestellt werden.

Eine Ursache für diesen Umstand konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung der Rauchentwicklung wurden sowohl ein Schornsteinfeger als auch ein Ofenbauer hinzugezogen. (pol)