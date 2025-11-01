Nach versuchtem Einbruch in Burladingen: Mann attackiert Polizisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN. Das Polizeirevier Hechingen hat Ermittlungen gegen einen 44-Jährigen aufgenommen, der am Freitagabend einen Einsatz mehrerer Streifenwagen notwendig machte.

Gegen 18.20 Uhr teilten Anwohner in der Ebinger Straße in Hausen mit, dass eine männliche Person versucht hatte, gewaltsam in ein Wohnhaus einzudringen. Als die eintreffende Streife erkannt wurde, griff der alkoholisierte Mann sofort die Beamten an, woraufhin sein Angriff durch den Einsatz von Pfefferspray gestoppt wurde.

Gegen die anschließende Ingewahrsamnahme wehrte er sich derart heftig, dass mehrere Streifenwagenbesatzungen erforderlich waren, um ihm Handschellen anzulegen. Ein Polizeibeamter und der Angreifer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, die von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt werden konnten.

Der 44-Jährige, der einen Alkoholwert von über 1,6 Promille aufwies, musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. (pol)