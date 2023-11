Nach Unfall mit Pedelec in Rottenburg: Auto muss abgeschleppt werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Eine Leichtverletzte und ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag an der Kreuzung Sofienstraße/Sprollstraße. Eine 49-jährige Lenkerin eines Dacia Lodgy wollte kurz nach 17 Uhr von der Sofienstraße nach links in die Sprollstraße einbiegen und übersah hierbei die bevorrechtigte 28-jährige Pedelecfahrerin, welche in Richtung Eugen-Bolz-Platz unterwegs war. Die Radfahrerin verletzte sich beim Aufprall leicht und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (pol)