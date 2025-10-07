Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aktuell Polizeimeldung

Nach Streit auf Rottenburger Platz: Betrunkener kommt in Polizei-Gewahrsam

ROTTENBURG. Streitigkeiten am Eugen-Bolz-Platz haben das Polizeirevier Rottenburg am Montagnachmittag beschäftigt. Gegen 17.10 Uhr wurden die Beamten zum Busbahnhof gerufen, an dem mehrere Personen in Streit geraten waren. Ein stark alkoholisierter 37-Jähriger verhielt sich äußerst aggressiv. Da er sich nicht beruhigen ließ, mussten ihm Handschließen angelegt und der Gewahrsam erklärt werden. Der Mann wurde zum Polizeirevier Rottenburg gebracht, wo er zur Sicherheit die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen musste. (pol)