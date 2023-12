Nach Brand von Gartenhütte in Eningen ermittelt Polizei wegen Brandstiftung

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

ENINGEN. Zum Brand einer Hütte auf einem Gartengrundstück in Verlängerung der Straße Schöner Weg sind in der Nacht zum Montag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Ein Fußgänger hatte gegen 0.10 Uhr die Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte die in Vollbrand stehende Hütte. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 7.000 Euro. Wie es zum Ausbruch des Feuers gekommen war, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Da der Verdacht einer Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, war auch ein Polizeihubschrauber zur Fahndung eingesetzt. Diese verlief ergebnislos. (pol)