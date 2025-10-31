Nach Angriff durch Sohn in Altenriet: 66-Jährige stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALTENRIET. Eine 66 Jahre alte Frau ist mehrere Tage nach einem mutmaßlichen Angriff durch ihren Sohn gestorben. Wie die Polizei jetzt erst mitteilte, starb die 66-Jährige am Freitag vergangener Woche. Sie sei am 24. Oktober im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Gegen den 31 Jahre alten Sohn werde deswegen nun wegen des Verdachts eines vollendeten Tötungsdelikts ermittelt.

Er soll seine Mutter am 20. Oktober in der gemeinsamen Wohnung in Altenriet (Kreis Esslingen) bis zur Bewusstlosigkeit angegriffen haben. Anwohner hatten Hilferufe der Frau aus einem Haus gehört und die Polizei verständigt. Die Polizisten entdeckten die Frau reglos am Boden liegend und schlugen die Terrassentür ein. Die 66-Jährige wurde von einer Beamtin und Rettungskräften wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sohn flüchtete zunächst, wurde aber kurz darauf festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Wie genau der Mann seine Mutter angegriffen haben soll, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht mit.