Motorradfahrerin kommt bei Hayingen von der Straße ab und verletzt sich schwer

HAYINGEN. Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 245 Gossenzugen und Hayingen schwer verletzt worden. Gegen 15.40 Uhr befuhr die 24-jährige Motorradfahrerin laut Polizei die Straße in Richtung Hayingen und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen vor Ort. Der Schaden wurde auf ca. 3000 Euro beziffert. (pol)