Motorradfahrerin in Bodelshausen bei Crash mit Auto schwer verletzt

BODELSHAUSEN. Drei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagabend in der Bahnhofstraße in Bodelshausen. Das berichtet die Polizei. Die wartepflichtige 46-jährige Lenkerin des Opel Agila bog gegen 19.00 Uhr von der Blöhsteinstraße in die Bahnhofstraße ein. Hierbei kommt es zur Kollision mit dem auf der Bahnhofstraße befindlichen vorfahrtsberechtigten Motorrad einer 20-Jährigen. Die Motorradfahrerin wurde von ihrem Motorrad Kawasaki geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in eine Klinik verbracht.

Die Unfallverursacherin sowie deren 23-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und ebenfalls durch den Rettungsdienst in Kliniken verbracht. Der Opel und die Kawasaki waren durch die Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war weiter noch die Feuerwehr Bodelshausen an der Unfallstelle vor Ort. (pol)