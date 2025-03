Motorradfahrer stürzt und verletzt sich in Neustetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUSTETTEN. Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Remmingsheim erlitten. Der 60-Jährige befuhr mit seiner Honda gegen 9.15 Uhr die Straße Im Hauser Feld und kam beim Abbiegen alleinbeteiligt zu Fall. Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Zweirad dürfte mehrere hundert Euro betragen. (pol)