Motorradfahrer prallt in Orschel-Hagen gegen geparkte Autos: 20.000 Euro Schaden

REUTLINGEN. Mit leichten Verletzungen musste am Samstagabend kurz nach 21.30 Uhr ein Motorradfahrer durch den Rettungsdienst im Reutlinger Stadtteil Orschel-Hagen an der Unfallstelle behandelt werden. Der 21-Jährige befuhr mit seiner Kawasaki die Regensburger Straße und kollidierte aus bislang unbekannten Gründen mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkws. Am einem Ford Fiesta entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro und an einem Nissan in Höhe von circa 7.000 Euro. Der Sachschaden am Kraftrad selbst wird auf circa 5.000 Euro beziffert. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 21-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. (pol)