Motorradfahrer kracht bei Starzach in Gegenverkehr und verletzt sich schwer

STARZACH. Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 6948 bei Starzach erlitten, berichtet die Polizei. Um 16.00 Uhr befuhr der 20-jährige Kradlenker mit seiner Kawasaki die abschüssige Landstraße zwischen Bierlingen und Börstingen in Fahrtrichtung Börstingen. In einer langgezogenen Linkskurve kam dem Motorradfahrer ein Traktor mit angehängtem Arbeitsgerät entgegen. Aufgrund des Umfanges des landwirtschaftlichen Gespanns erschrak sich der Motorradfahrer, stürzte in der Folge mit der rechten Fahrzeugseite auf die Fahrbahn und rutsche in Richtung der Gegenfahrbahn.

Dort prallte die Maschine gegen das linke Vorderrad des Traktors. Zur weiteren Versorgung wurde der schwer verletzte Biker mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 5.500 Euro. Während das Motorrad von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste, blieb der Traktor fahrbereit.