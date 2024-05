Motorradfahrer erleidet in Pfronstetten schwere Verletzungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat sich ein 63-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Sonntagvormittag auf der K 6747 zugezogen. Der Biker war gegen 10.50 Uhr mit seiner BMW auf der kurvigen Kreisstraße von Aichstetten bergabwärts in Richtung Aichelau unterwegs. Offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve mit seinem Zweirad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 63-Jährigen ins Krankenhaus. Sein Motorrad, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (pol)