Motorradfahrer bei Unfall mit Sattelzug in Bodelshausen schwer verletzt

BODELSHAUSEN. Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Samstagvormittag an der Einmündung der Dörnlestraße zur Hechinger Straße in Bodelshausen ereignet. Gegen 9.40 Uhr wollte der 45-jährige Fahrer eines Sattelzuges vom Industriegebiet West aus nach links in Richtung Ortsmitte einbiegen und übersah hierbei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.

Der 42-jährige Honda-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich trotz getragener Schutzkleidung derartig schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Motorrad, an welchem ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstand, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Lkw-Fahrer, an dessen Fahrzeug kein Schaden entstand, blieb durch den Unfall unverletzt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (pol)