Motorradfahrer bei Grabenstetten gestürzt - Rettungsheli im Einsatz

GRABENSTETTEN. Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Freitagabend bei einem Unfall auf der Uracher Straße (L211) erlitten. Das berichtet die Polizei. Der 19-Jährige befuhr gegen 19.30 Uhr mit seiner Yamaha die L211 von Grabenstetten herkommend in Fahrtrichtung Bad Urach, als er in einer engen Rechtskurve, mutmaßlich infolge eines Fahrfehlers, alleinbeteiligt stürzte und an der Leitplanke in Unfallendstellung kam. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

Aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers wurde die L211 im Bereich der Unfallstelle für circa 30 Minuten gesperrt. An der Yamaha entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Das Kraftrad war in der Folge des Unfalls noch fahrbereit. An der Leitplanke entstand kein Sachschaden. (pol)