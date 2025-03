Mopedfahrer prallt auf Pfullinger Gehweg in einen Fußgänger: zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Am Samstagabend, gegen 20.10 Uhr, ist es in Pfullingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus Pfullingen war mit seinem Kleinkraftrad verbotswidrig auf dem Radweg parallel zur B312/B313 in Fahrtrichtung Unterhausen unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt lief ein 55-jähriger Mann aus Eningen am linken Fahrbahnrand auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Pfullingen.

Der Mopedfahrer fuhr am rechten Fahrbahnrand und erkannte wegen mangelhafter Beleuchtung seines Fahrzeugs den Fußgänger zu spät und kollidierte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung frontal mit diesem. Der Fußgänger stürzte auf die Fahrbahn und zog sich diverse Verletzungen zu. Auch der Kleinkraftradfahrer stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Während der Spaziergänger nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus kam, konnte der Unfallverursacher vor Ort durch Rettungskräfte versorgt werden. Das Zweirad war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste durch Angehörige des Jugendlichen abgeschleppt werden, nachdem bei einer zuvor durchgeführten Überprüfung seines Kleinkraftrades mehrere Mängel und Veränderungen an der Fahrzeugtechnik festgestellt werden konnten. Er sieht jetzt einem Strafverfahren entgegen. (pol)