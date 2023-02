Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN-NEUHAUSEN. Aus noch unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Dienstag ein mobiles Toilettenhäuschen in der Metzinger Straße in Neuhausen in Brand geraten, berichtet die Polizei. Kurz nach 23 Uhr wurde das Feuer bei der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet. Die Feuerwehr löschte das in Vollbrand stehende Häuschen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (pol)