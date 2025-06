Mit über zwei Promille: Autofahrer verursacht Auffahrunfall bei Bodelshausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L389 musste ein 34 Jahre alter Autofahrer seinen Führerschein abgeben. Das berichtet die Polizei. Der Mann befuhr gegen 10.15 Uhr mit einem Mazda die Landesstraße von Bodelshausen kommend in Richtung Hemmendorf. Dabei fuhr er auf den vorausfahrenden Fiat einer 42-Jährigen auf, die den Blinker ihres Wagens gesetzt und diesen abgebremst hatte, um nach links in einen dortigen Feldweg abzubiegen. Die 42-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Auch die 38 Jahre alte Beifahrerin im Mazda wurde nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem Mazda-Fahrer ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Neben einer Blutprobe musste er daher auch seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 18.000 Euro beziffert. (pol)