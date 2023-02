Metzingen: Exhibitionist befriedigt sich in der Öffentlichkeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat sich am Dienstagnachmittag in der Nürtinger Straße einer Frau gegenüber unsittlich gezeigt. Die 18-Jährige befuhr kurz nach 15 Uhr mit einem Fahrrad den Radweg hinter einem Discounter. Dabei bemerkte die junge Frau einen Mann, der sie dabei beobachtete und sich an seinem entblößten Glied befriedigte.

Von Zuhause aus verständigte die 18-Jährige kurz darauf die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein polizeibekannter, 34 Jahre alter Mann angetroffen werden. Die Ermittlungen, ob es sich hierbei um den Exhibitionisten handelt, dauern an, teilt die Polizei mit. (pol)