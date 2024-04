Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. In den Recyclinghof in der Daimlerstraße in Kleinengstingen ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich bislang noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf das Gelände und entwendeten eine größere Menge Metallabfälle im Wert von mehreren tausend Euro. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat der Polizeiposten Alb die Ermittlungen aufgenommen. (pol)