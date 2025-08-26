Mercedes brennt auf Parkplatz neben der B28 aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Pkw ist am Montagnachmittag auf dem Parkplatz Burgholz an der B 28 ausgebrannt. Ein 51-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als er auf dem Parkplatz wegen einer Panne anhalten musste. Als der Fahrer die Motorhaube öffnete, qualmte es stark. Kurze Zeit später stand das 17 Jahre alte Auto in Vollbrand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Sie war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausgerückt. Der Parkplatz musste im Anschluss von Mitarbeitern der Straßenmeisterei gesperrt werden. (pol)