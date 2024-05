Mehrere Verletzte nach Angriff auf Polizisten in Eningen - Einsatz von Pfefferspray

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen sieben Tatverdächtige im Alter von 17 bis 55 Jahren nach einem Vorfall, der sich am Mittwochmorgen in der Sulzwiesenstraße in Eningen ereignet hat.

Gegen 8.30 Uhr war die Polizei von der Besatzung eines Rettungswagens alarmiert worden, die dort wegen eines medizinischen Notfalls einen 28-jährigen Patienten behandelten. Während der medizinischen Versorgung des Mannes kam es bereits zum Streit, bei dem der 28-Jährige die Sanitäter beleidigte. Auch gegenüber der inzwischen eingetroffenen Polizei war der Patient sofort aggressiv. Da er zudem den notärztlich erforderlichen Transport ins Krankenhaus ablehnte, wurde ihm der Gewahrsam erklärt.

Viel Alkohol im Spiel

Zwischenzeitlich hinzugekommene, teils alkoholisierte Familienmitglieder und andere Personen mischten sich sofort in das Geschehen ein und griffen die Polizeibeamten an. Erst unter Hinzuziehung weiterer Streifenwagenbesatzungen und dem Einsatz von Pfefferspray gelang es letztendlich, die Situation zu beruhigen. Bei dem Gerangel wurden insgesamt vier Polizeibeamte verletzt. Einer davon so schwer, dass er seinen Dienst im Anschluss nicht mehr fortsetzen konnte. Auch vier der Beschuldigten wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ihrer erlittenen Blessuren ins Krankenhaus gebracht.

Alle sieben sehen nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Pfullingen dauern an. (pol)