Mehrere Verletzte bei Unfall zwischen Rottenburg und Ofterdingen

ROTTENBURG/OFTERDINGEN. Bei einer Frontalkollision am Mittwochnachmittag auf der L 385 sind mehrere Personen teilweise schwer verletzt worden.

Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein 24 Jahre alter Mann mit einem Audi gegen 15.40 Uhr die Landesstraße von Ofterdingen herkommend in Richtung Dettingen. Kurz vor einer scharfen Rechtskurve bremste der Fahrer ab, worauf der Wagen aufgrund von Glätte auf die Gegenfahrspur rutschte und dort frontal mit einem entgegenkommenden Ford eines 63-Jährigen kollidierte.

Verletzte liegen auf Fahrbahn

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich die Lage als besonders herausfordernd dar. Mehrere verletzte Personen lagen auf der Fahrbahn sowie am Straßenrand. Der Rettungsdienst war bereits vor Ort und hatte mit der medizinischen Erstversorgung begonnen. Alle Insassen hatten die beteiligten Fahrzeuge bereits verlassen, bis auf eine Person, die sich noch in einem der Fahrzeuge befand und dort betreut wurde. Eingeklemmte oder eingeschlossene Personen gab es nicht.

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung mehrerer Verletzter gleichzeitig, sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Ebenso wurden Sicherungsmaßnahmen an den beteiligten Fahrzeugen durchgeführt und die Einsatzstelle ausgeleuchtet.

20.000 Euro Sachschaden

Insgesamt wurden sechs Personen verletzt, davon eine lebensbedrohlich, drei schwer und zwei leicht. Alle Betroffenen konnten an den Rettungsdienst übergeben werden. Der Ford-Lenker war wie bislang bekannt unverletzt geblieben.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei sowie an die zuständige Straßenmeisterei übergeben. Die Feuerwehr konnte anschließend schrittweise aus dem Einsatz entlassen werden.

Der Gesamtschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf circa 20.000 Euro belaufen. (pol/fw)