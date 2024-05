Mehrere Verletzte bei Unfall auf der Bundesstraße Richtung Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 465 ereignet. Eine 34-Jährige war laut Polizei gegen 17 Uhr mit einem Ford Tourneo auf der L 230 von Gomadingen herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die B 465 in Richtung Münsingen kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Hyundai einer 20 Jahre alten Frau, die auf der Bundesstraße von Seeburg kommend in Richtung Münsingen unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen sowie eine elf Jahre alte Mitfahrerin in dem Hyundai leicht verletzt. Sie wurden vor Ort von einem Notarzt sowie der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Sie wollten sich im Anschluss selbstständig in weitere ärztliche Behandlung begeben. Ersten Erkenntnissen nach waren zwei kleine Kinder im Alter von knapp zwei und vier Jahren in dem Wagen der Unfallverursacherin glücklicherweise, und da sie ordnungsgemäß gesichert waren, unverletzt geblieben.

Schaden beläuft auf 35.000 Euro

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung und zur Fahrbahnreinigung war die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die B 465 bis 18.30 Uhr gesperrt werden. (pol)