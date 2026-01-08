Mehrere Schlägereien in Rottenburg: 32-Jähriger geht Einsatzkräfte an

ROTTENBURG. In Rottenburg hat es am Mittwochabend mehrere Schlägereien gegeben. Gegen 18.15 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst in die Sofienstraße gerufen, nachdem dort mehrere Personen auf einen am Boden liegenden 32-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben sollen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen 35-jährigen Tatverdächtigen an.
Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte es bereits eine Stunde zuvor an gleicher Stelle eine weitere Prügelei gegeben. Dabei sollen der 32-Jährige und eine bislang unbekannte Person den 35-Jährigen angegriffen haben. Beide Männer erlitten Kopfverletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Der 32-Jährige leistete während der Behandlung und des Transports Widerstand gegen die Polizei und beleidigte die Einsatzkräfte. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt zu den Hintergründen und weiteren Beteiligten. (pol/GEA)