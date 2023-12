Mann entblößt sich in Reutlingen vor Frauen und verfolgt sie

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einem etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, der am Montagabend in der Elsa-Brändström-Straße zwei Frauen belästigt hat, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Die beiden Fußgängerinnen waren laut Polizei gegen 21.10 Uhr auf dem Gehweg der Elsa-Brändström-Straße in Richtung Schafstall unterwegs, als ihnen der Unbekannte auf dem Gehweg der anderen Straßenseite mit heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil folgte.

Die beiden Frauen alarmierten daraufhin die Polizei und gingen in ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus. Eine Fahndung nach dem Unbekannten, der in Richtung Schafstall davongelaufen war, verlief bislang erfolglos. Er soll einen gepflegten, dunklen Bart und einen dunklen Teint haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121 942-3333. (pol)