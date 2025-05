Mann schlägt in Rottenburg auf zwei Frauen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung, welche sich am Sonntagmorgen vor einer Bar zugetragen hat. Zunächst gerieten gegen 04.30 Uhr zwei 26- und 33-jährige Frauen mit einem bislang unbekannten Täter und dessen weiblicher Begleitung in einen Streit. In der Folge schlug der Mann auf die beiden Frauen ein, wodurch die 33-Jährige leicht verletzt wurde.

Zwei weitere Männer im Alter von 29 und 30 Jahren konnten den Vorfall beobachten und eilten den beiden Damen zur Hilfe. Beide wurden jedoch ebenfalls vom unbekannten Täter und vermutlich von zwei weiteren männlichen Personen angegriffen und verletzt. Der 30-Jährige musste in der Folge durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. (pol)