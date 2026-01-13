Mann mit Spielzeuggewehr löst Polizeieinsatz in Hechingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN. Ein mit einem Turban bekleideter Mann, der in seinem Rucksack eine Waffe mitführen soll, hat am Dienstagmittag in der Hechingen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das berichtet die Polizei. Gegen 12.50 Uhr war die Polizei vom Mitarbeiter eines Geschäfts in der Hofgartenstraße alarmiert worden, dem der beschriebene Mann aufgefallen war, bei dem aus dem Rucksack Teile einer Waffe, ähnlich einer Maschinenpistole herausragen sollen. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes noch in der Hofgartenstraße angetroffen und kontrolliert werden.

Dabei konnte im Rucksack des 37-Jährigen ein Spielzeuggewehr sichergestellt werden. Dieses hatte er so in seinen Rucksack gesteckt, dass die markanten, orangefarbenen Hinweis-Elemente auf dem Spielzeug vom Rucksack verdeckt wurden und so den Anschein einer echten Waffe erweckten. Das Spielzeug wurde beschlagnahmt. Der psychisch auffällige Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht nun einer entsprechenden Anzeige entgegen. (pol)