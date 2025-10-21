Mann in Nürtinger Bankgebäude eingesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Beamte des Polizeireviers Nürtingen sind am späten Montagabend zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz an den Schillerplatz gerufen worden. Dort hatte kurz vor 23 Uhr ein 66-Jähriger die geöffneten Kundenräumlichkeiten eines Bankinstitutes betreten, berichtet die Polizei. Nachdem er dort die Abfrage von Dienstleistungen beendet hatte, stand er vor einer verschlossenen Zugangstür. Die Polizeibeamten eilten dem Mann zu Hilfe und konnten den Schlüssel für das Gebäude herbeischaffen. Nach rund 30 Minuten war der Mann aus seiner misslichen Lage befreit. Wie sich herausstellte, war der Mann während des ordnungsgemäßen Verschließens des Gebäudes zuvor übersehen und versehentlich eingeschlossen worden. (pol)